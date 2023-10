Scuole specializzazione: "Le idee sui posti vuoti"

"La Giunta regionale è al lavoro per cercare le soluzioni possibili alla carenza di candidati per la specializzazione in chirurgia generale a Siena". Lo ha assicurato l’assessore alla Sanità Simone Bezzini rispondendo all’interrogazione di Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci (Iv) in cui si sottolineava come "la scuola di specializzazione medica dell’Università di Siena registra un record negativo in chirurgia generale di livello nazionale preoccupante" e che alcuni specializzandi hanno denunciato l’inadeguatezza della didattica sostenendo che "la pratica chirurgica è del tutto inesistente".

"Da anni si registrano problemi in questo settore anche a causa della scarsa attrattività della professione medica – ha spiegato Bezzini - soprattutto in alcune discipline. Faremo tutto il possibile per riportare tutti i percorsi di specializzazione sulle linee di mediana, lavorando sugli scostamenti".