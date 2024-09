Scuole d’infanzia: taglio del nastro. Investimento da 2 milioni di euro

Investimenti complessivi per due milioni di euro alle due scuole d’infanzia che compongono il polo di via Borgaccio. Ieri il taglio del nastro per l’Arcobaleno, all’interno del plesso. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Un intervento finanziato nell’ambito del ‘Cantiere toscana’, promosso dalla Regione attraverso contributi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Un investimento in questo caso di 1,3 milioni di euro che prosegue adesso nell’ala centrale dell’edificio, nel quadro di una operazione che riguarda i due blocchi di aule non interessati dai precedenti lavori datati 2018. L’ala della scuola Arcobaleno - circa settanta bambini, con otto insegnanti e due componenti del personale Ata - riaprirà regolarmente le porte da lunedì. In una una struttura rinnovata, in legno, con nuovi infissi e impianti. Presenti le autorità – Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco – oltre a rappresentanti di associazioni locali come Astop, la sindaca Susanna Cenni e le assessore Elisa Tozzetti, Lisa Valiani, Enrica Borgianni. Ha partecipato Renata Mentasti, a capo dell’Ufficio scolastico provinciale, con il reggente dell’Istituto comprensivo 1, Luca Guerranti, che ha ricevuto il in questi giorni testimone dalla dirigente Annarita Magini, presente lei stessa all’inaugurazione. "Il mio primo taglio del nastro – ha esordito la sindaca Cenni – nel giorno in cui restituiamo alla scuola uno spazio rinnovato, bello, sicuro e di qualità. E’ il secondo intervento importante che riguarda questo edificio ed è un altro passo avanti per la riqualificazione delle scuole. Ringrazio l’amministrazione precedente per aver creduto in questo percorso di investimenti sull’edilizia scolastica e la Regione per aver finanziato l’intervento, insieme ai progettisti, al personale della scuola e dell’amministrazione, alle famiglie coinvolte per la collaborazione di questa fase di cantiere". "È un’emozione inaugurare i nuovi spazi dopo i lavori compiuti, che vanno nella direzione della sicurezza e del risparmio energetico, in una ottica di rispetto ambientale – ha aggiunto l’assessora all’Istruzione Elisa Tozzetti – dato che la nostra amministrazione lavora e lavorerà nella direzione dell’edilizia scolastica e nella funzione educativa e di affiancamento alle istituzioni scolastiche, in un’ottica di coprogettazione". I lavori si collocano in continuità con quanto già realizzato sulla prima parte dell’edificio, con un investimento di 800mila euro, che si è concretizzato negli scorsi anni.

Paolo Bartalini