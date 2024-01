Scuola Pieraccini, lavori in corso. Investimento da 3,5 milioni di euro

Un plesso da ammodernare. Andranno avanti i lavori, tuttora in corso, alla elementare Gaetano Pieraccini di Poggibonsi, parte integrante dell’Istituto comprensivo 2. Un intervento che interessa la superficie più datata di un edificio della seconda metà degli anni Settanta. "Un investimento di circa 3,5 milioni di euro che permetterà di rendere migliori gli spazi a disposizione degli alunni", spiega il sindaco David Bussagli che in questi giorni ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, grazie ai finanziamenti del Cantiere Toscana promosso dalla Regione con i contributi del Cipess. Un progetto di adeguamento con interventi strutturali a cui si accompagneranno ulteriori lavori sul fronte impiantistico e funzionale. "Il cantiere più importante per risorse impegnate nelle scuole – dichiara il primo cittadino – e in questo momento le risorse investite ammontano a quasi 6 milioni di euro per rendere gli spazi di crescita più sicuri, più adeguati alle esigenze di chi li vive e anche più efficienti dal profilo energetico". Oltre al cantiere alla Pieraccini, i lavori sono in atto al nido Gianni Rodari (adeguamento e ampliamento, per circa 1,1 milioni di euro finanziati con il Pnrr e con risorse della Regione su fondi statali) e alla scuola d’infanzia del Borgaccio (nell’ambito del Cantiere Toscana, per circa 1,3 milioni di euro euro). A questi si aggiungono i lavori per l’adeguamento dell’Istituto superiore Roncalli a cura della Provincia di Siena. In questi anni, completati i lavori di adeguamento di due lotti (uno terminato pochi giorni fa) delle Leonardo da Vinci, del primo lotto del Borgaccio, della Vittorio Veneto in viale Garibaldi, della scuola di Staggia, della scuola di via Risorgimento, l’efficientamento dei due plessi di via Sangallo.

"Un investimento complessivo di quasi 13 milioni di euro in lavori, terminati e in corso, frutto di una progettualità sviluppata nel tempo per accedere ai diversi canali di finanziamento e cogliere ogni opportunità per rendere le scuole – conclude Bussagli – più sicure e adeguate alle esigenze della comunità nel suo complesso. Un tema che per noi resta prioritario".

Paolo Bartalini