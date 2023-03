Scuola e scoutismo camminano insieme

Scuola e scoutismo camminano insieme. Avviene in virtù di un progetto che unisce gli alunni della primaria ‘Piero Calamandrei’ (Istituto comprensivo 1) di Poggibonsi e il Gruppo Scout Cattolico Valdelsa ‘Alberto d’Albertis’, nel corso di un evento patrocinato dal Comune. Si conclude oggi al Castello della Magione – in un pomeriggio in cui è prevista alle 17,20 anche l’inaugurazione di una mostra - la prima edizione del progetto "Offline: comincia l’avventura!". Tutto ha avuto origine dagli anni di pandemia, per rispondere al bisogno di riportare l’attenzione dei bambini e dei ragazzi sul sentirsi parte di una comunità fatta di persone con le quali parlare, ridere, giocare, crescere. "Pensiamo – dice il Capo Gruppo Scout, Pierpaolo Manzi – che lo scoutismo possa essere un’importante risposta a questo bisogno. Purtroppo il ricorso obbligato alle tecnologie digitali, ha portato bambini e ragazzi a confrontarsi in maniera prolungata con strumenti e linguaggi molto più grandi di loro, senza avere avuto il tempo di sviluppare una consapevolezza digitale sufficiente a capirli e usarli correttamente. Il risultato in troppi casi è stato di aver annullato la comunicazione, portando i ragazzi a essere più soli". La prima tappa, una mattinata a scuola dedicata alla scoperta dello scoutismo e dei suoi valori, per merito dell’incontro tra i bambini e gli Esploratori, le Guide e le Scolte del Gruppo. Da qui, una mostra dei lavori dei bambini ispirata a un messaggio del fondatore dello scoutismo – Lord Robert Baden-Powell – sul tema "Cercate di lasciare questo mondo migliore di quanto lo avete trovato". Per informazioni: Gruppo Scout Valdelsa "Alberto d’Albertis" - Pierpaolo Manzi 338-4418331 - [email protected]

Paolo Bartalini