’Scouting’ nel centrodestra. Forza Italia spariglia le carte. Dalla Lega arriva Paolo Salvini

E’ una sorta di ’Operazione scoiattolo’ di berlusconiana memoria la strategia messa in atto da Forza Italia, che ieri ha registrato l’adesione dell’ormai ex commissario provinciale della Lega, Paolo Salvini. La prestigiosa new entry spariglia le carte all’interno della maggioranza di centrodestra, dove gli azzurri mostrano un certo attivismo.

Il coordinatore regionale, Marco Stella, parla chiaro: "Avevamo già fatto un allargamento in campagna elettorale con le adesioni di Udc, Partito socialista e Liberali. Ora la nostra casa si amplia ulteriormente. La stessa nomina di Alessandro Pallassini a coordinatore provinciale di Forza Italia indica un’apertura concreta alla società civile". E poi, riferito a Salvini: "Ha fatto grandi battaglie per la città, battaglie nelle quali ci siamo riconosciuti. Forza Italia è un contenitore aperto e libero. L’innesto di Salvini indica che il partito continua a crescere in vista delle amministrative dell’anno prossimo, delle Europee e delle Regionali 2025".

Il leader provinciale Pallassini ha annunciato: "L’ingresso di Salvini indica che Forza Italia gode di ampio consenso anche negli altri partiti, con cui i rapporti sono ottimi. Metterò in funzione il prima possibile la mia squadra per portare aria nuova in città". E se il vicecoordinatore toscano, Roberto Berardi, definisce Salvini "il nostro attaccante", parlando di "rinnovato entusiasmo attorno a Forza Italia", la consigliera comunale Lorenza Bondi gli fa eco, evidenziando "l’opportunità di ulteriore crescita del partito".

Presenti la coordinatrice comunale Anita Francesconi e l’assessore Lorenzo Lorè, Salvini spiega le ragioni della sua scelta: "Per me è una rinascita, perché abbandono il mio passato – evidenzia –. Ho sempre condiviso progetti e intenti con Forza Italia, dove porto il mio bagaglio culturale di amministratore e di uomo di partito. Sono un piccolo imprenditore, i miei valori sono nel centrodestra". L’arrivo di Salvini in Forza Italia arriva a poca distanza dalle dimissioni dalla Lega di tre segretari di sezione: "Il Carroccio in provincia dovrà fare dei ragionamenti – è il commento dell’ex leader provinciale – che però non spettano a me".

Ma la Lega non resta a guardare: il commissario provinciale di Siena Riccardo Megale ha nominato Chiara Panti alla guida della sezione Crete Senesi, dopo lelocale Cristian Bernini. Sarà dunque Panti a portare la sezione al prossimo congresso: "Ringrazio per la fiducia. Ribadisco il mio impegno e la mia presenza sul territorio, a sostegno dei cittadini e degli ideali fondanti del partito, nei quali ho sempre creduto con fermezza e passione".