Scotte, nuove assunzioni. Dieci operatori socio sanitari

Il policlinico ha ’sete’ di operatori socio sanitari. Che in alcuni casi, sebbene pensionati, non sono stati sostituiti da mesi. Emerge dalla delibera con cui il direttore generale Antonio Barretta dà il via libera all’assunzione, a tempo determinato, di dieci oss(area degli operatori) per un anno. Un’iniziativa sollecitata il 9 agosto scorso dal direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, Mariella Mencucci, con una nota dove chiede appunto i dieci inserimenti "tenuto conto delle cessazioni dal servizio di personale Oss ad oggi non sostituito – si legge – e delle prossime dimissioni nel profilo nel corso del 2024". Il placet della direzione aziendale è arrivato venti giorni dopo autorizzando le assunzioni "stante la critica situazione dell’organico e le prossime previsioni di uscita". E proprio dieci sono gli addetti che hanno terminato il servizio e non sono stati sostituiti. Uno è andato via addirittura il primo gennaio scorso, altri ad aprile e giugno, per esempio, gli ultimi tre fra luglio e agosto. Si attingerà quindi alla graduatoria relativa al concorso pubblico unificato approvata da Estar nel 2022 per corpire il turn over del personale a tempo determinato "al fine di garantire la tenuta dei servizi e la continuità assistenziale, riservandosi una successiva valutazione in ordine all’eventuale copertura a tempo indeterminato dei posti". Al contempo l’Azienda ha deciso di chiedere, sempre ad Estar, di pubblicare un avviso di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico per guidare la struttura complessa Uoc Cardiologia interventistica – attualmente l’incarico è vacante – che è punto di riferimento per le patologie di pertinenza per l’Asl Toscana sud est. Si occupa della diagnosi e del trattamento invasivo delle malattie cardiovascolari in stretta collaborazione con Cardiologia, Cardiochirurgia e Cardioanestesia. Qualche cifra: vengono eseguite circa 1500 coronarografie e 500 angioplastiche coronariche all’anno. Si effettuano circa 600 ricoveri annui con degenza media di quattro giorni.

Allargando l’orizzonte a livello internazionale, è stata invece autorizzata la missione, dal 21 al 31 ottobre, presso gli uffici della Beijing Huatong Guokang Foundation a Pechino di una collaboratrice tecnico professionale presso l’ufficio rapporti internazionali che visiterà strutture sanitarie cinesi per potenziare la mobilità in ingresso del personale sanitario straniero in tirocinio presso le Scotte costruendo partnership per la formazione di chi lavora al policlinico collaborando per la crescita profesisonale, dando impulso a progetti di mobilità attraverso nuove sinergie con ospedali universitari cinesi.

La.Valde.