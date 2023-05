Scotte, disco verde sul lotto volano Approvato il progetto del Policlinico

La Conferenza dei servizi ha dato parere favorevole all’iter di costruzione del lotto Volano alle Scotte. Dopo l’adozione in consiglio comunale della variante urbanistica per l’ampliamento nell’area verde a valle del policlinico – in cui realizzare ambulatori, strade e area parcheggio -, l’Azienda ospedaliera incassa il via libera per il primo fondamentale cantiere previsto dal masterplan della ristrutturazione: quello appunto del lotto definito ‘volano’, ovvero il nuovo edificio dove spostare temporaneamente i padiglioni di volta in volta sottoposti ai lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione funzionale.

Ieri si sono riuniti in Conferenza dei servizi, insieme al Comune e all’Aou Senese, tutti gli enti coinvolti nell’iter autorizzativo, ovvero Commissione comunale paesaggio, Soprintendenza, Asl e Vigili del fuoco, che hanno espresso parere favorevole al progetto presentato dall’Azienda ospedaliera.

L’ok arriva in ‘seconda battuta’, perché la stessa Conferenza dei servizi aveva richiesto una revisione del precedente progetto presentato: nel dettaglio non era piaciuto il ‘disegno esterno’, la facciata del nuovo edificio ospedaliero, da cui erano scomparse quelle barriere accessorie ‘frangisole’ che erano invece state annunciate dalla direzione ospedaliera nella prima presentazione pubblica del maxi intervento di ristrutturazione. Ieri invece le barriere frangisole sono ricomparse e la Conferenza ha dato il suo assenso. Il parere favorevole espresso è propedeutico, necessario, all’autorizzazione a costruire: il Comune ora dovrà indire una Commissione interna alla Direzione urbanistica, che prenderà atto dei pareri favorevoli espressi e completerà l’istruttoria, comprensiva dell’esame sui parcheggi. E sembra che il tutto possa risolversi, con l’autorizzazione a costruire entro due settimane.

Poi la ‘palla’ passerà all’Azienda ospedaliera, che potrà dare il via alle gare di appalto dei lavori. La costruzione del lotto volano rientra nel masterplan del potenziamento dell’ospedale, che prevede un investimento complessivo di circa 298 milioni di euro, di cui circa 130 milioni già provvisti di copertura finanziaria. L’edificio volano – per cui sono pronti 43 milioni di euro - si svilupperà su una superficie pari a circa 11mila metri quadri suddivisi su sette piani: in base ad un piano di trasferimenti scaglionato, qui saranno ubicate le degenze, le sale operatorie e la diagnostica per immagini dei lotti uno, due e tre.

