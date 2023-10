Scontro auto-scuolabus: paura per i piccoli studenti. Donna positiva all’alcol test

Siena, 5 ottobre 2023 – Grande spavento per una trentina di studenti della scuola ’Simone Martini’ che però ora frequentano la ’Pascoli’: ieri pomeriggio si trovavano sul bus navetta coinvolto in un incidente in viale Vittorio Veneto. E’ stato centrato da una macchina condotta da una 35enne senese che, stando alla posizione della vettura, è finita nell’altra carreggiata. Sulla dinamica sta comunque svolgendo accertamenti la polizia municipale che è subito intervenuta anche per capire se c’era necessità di aiutare i piccoli studenti. Il timore più grande era proprio per la loro incolumità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né ha avuto necessità di andare al pronto soccorso delle Scotte per controlli. Anzi, con la genuinità che contraddistingue i bambini, qualcuno ha confessato di essere rimasto affascinato da sirene e lampeggianti accorsi sul posto.

Il pullman – si tratta della navetta 2 – dopo aver fatto salire gli studenti doveva girare come sempre verso il Campino di San Prospero per poi dirigersi appunto a Ravacciano, quando si è trovato davanti la vettura, una Opel di colore rosso, condotta da una 35enne. Impatto inevitabile. Sia lei che il conducente del bus sono stati sottoposti all’alcol test dalla Municipale, ormai è la prassi. La donna non ha avuto necessità di andare in ospedale ma il tasso alcolemico è risultato quattro volte superiore ai limiti consentiti. Mentre venivano svolti i rilievi e si faceva scorrere il traffico, sul posto arrivava un altro mezzo per caricare i bambini e portarli finalmente a destinazione.

La mattina in città era iniziata con uno scontro senza conseguenze gravi sulla rampa, all’uscita di Siena sud della Tangenziale. Due le vetture coinvolte, fra cui una al volante della quale si trovava un coreano. Intorno alle 12.25 è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia grazie alla Municipale e alla rimozione dei mezzi. Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia di Siena e quella della Pubblica assistenza. Non è finita qui. Perché un altro incidente ha tenuto con il fiato sospeso i soccorritori, avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 12,30, sulla Strada provinciale 73 all’altezza del bivio di Ampugnano. Una macchina, condotta da un 30enne senese, per cause che i carabinieri di Rosia stanno accertando, avrebbe investito tre ciclisti stranieri. Uno di loro è rimasto illeso, due (fra cui un 35enne) sono in ospedale per accertamenti.