Scommessa sui matrimoni. Apre Villa Scacciapensieri

Palazzo pubblico scommette sempre di più sul wedding e lo fa ampliando l’offerta delle sedi per la celebrazione di matrimoni civili in luoghi esterni alla casa comunale che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale e artistico. Nel 2016 erano state individuate altre sale e luoghi all’aperto, oltre alla storica Sala del Concistoro, quali Sala Palazzo Patrizi, la Loggia dei Nove, il Teatro dei Rinnovati, la Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati e la Fortezza Medicea. Ma nel 2019 si era provveduto a una revisione delle location per i matrimoni, escludendo le sedi della Fortezza Medicea, del porticato sotto a Siena Jazz e del palcoscenico e le terrazze del Teatro dei Rinnovati. Al contempo venivano individuate e autorizzate per le celebrazioni dei matrimoni di stato civile altre due sedi private: Le Volte di Vico Bello e l’Azienda agricola Castel di Pugna. A queste si aggiungeva anche l’autorizzazione per i matrimoni al Grand Hotel Continental di Siena.

Ora l’elenco delle location di pregio è destinato ad allungarsi ulteriormente: anche Villa Scacciapensieri Boutique Hotel, situata in Strada di Scacciapensieri, ha manifestato all’amministrazione comunale l’interesse per l’inserimento nelle sedi abilitate per la celebrazione dei matrimoni. Vista la corrispondenza agli standard richiesti nel piano terreno della Villa, che si trova in diretta comunicazione con gli spazi esterni circostanti, Palazzo pubblico ha autorizzato anche questa ulteriore location.

Ma veniamo alle tariffe. In tutte le location private autorizzate alla celebrazione di matrimoni civili, per i residenti (almeno uno sposo) il costo è di 300 euro, per i residenti in provincia, gli ex residenti nel comune e in provincia di Siena e per i nati a Siena è di 500 euro così come per chi risiede fuori provincia.

Tra le sedi più gettonate restano Palazzo Pubblico, la Sala del Concistoro, il Cortile del Podestà e la Sala del Mappomondo.

Un’altra opzione interessante è la Sala delle Lupe, la Loggia dei Nove. Sempre nel cuore della città, è possibile scegliere lo storico e maestoso, Palazzo Patrizi, il foyer del Teatro dei Rinnovati, la storica sede delle Fonti di Pescaia e, per gli amanti della letteratura, la Sala Storica della Biblioteca degli Intronati.