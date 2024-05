Schlein abbraccia Vannetti: "È il vero rinnovamento che può servire a Colle"

Ieri sotto i tigli di piazza Bartolomeo Scala c’era aria di festa e di attesa (oltre un’ora) per la segretaria del Pd Elly Schlein, che si innesta ancora una volta nel confronto elettorale valdelsano. È la volta di Colle e la segretaria risponde a La Nazione in riferimento alla sua presenza a sostegno di Riccardo Vannetti. "Sono veramente felice di essere qui – afferma Elly Schlein – a sostenere Riccardo Vannetti. Sono contenta che si sia messo a disposizione, abbiamo bisogno di persone come lui per un vero rinnovamento, anche nel metodo. Con la competenza e la gentilezza nei modi, ma anche per la propensione all’ascolto. Vorrei soffermarmi sulla sua competenza, che ci porta da un’altra strada e che trasmette nella nostra realtà politica".

"Penso – continua la segretaria rispondendo a La Nazione – che sia questo quello che serve a Colle per andare avanti nel segno della rigenerazione urbana, della giustizia sociale e delle opportunità di lavoro soprattutto per i giovani che devono avere la scelta di restare e costruire qui la propria attività lavorativa ed economica. Su questo ci stiamo concentrando, ridare una speranza ai territori, alle nostre comunità che se la meritano. Sono molto convinta di questa candidatura, ma anche della lista del Pd, sono contenta e farà un grande risultato".

Una ricetta per vincere non c’è, ma Schlein ha lanciato linee che oggettivamente sono seguite dal candidato sindaco Pd. "Il segreto è non accontentarsi mai, non sedersi mai sui propri risultati continuare con umiltà ad ascoltare le cittadine e i cittadini – afferma Schlein – si deve capire cosa ha funzionato di quello che abbiamo fatto e che cosa invece dobbiamo fare meglio. Questo è l’approccio con il quale ci presentiamo alle elettrici ed agli elettori e cerchiamo il loro supporto per continuare a fare politiche che migliorano insieme la qualità della vita delle persone e del pianeta". "Oggi – conclude la segretaria – se ne sente particolare bisogno, anche per questa bella terra: la Toscana. Regione alla quale sono legata anche da ragioni familiari e personali, questa terra ha vissuto alluvioni pesanti. Il danno dell’emergenza climatica tocca anche qui, anche Colle nella quale ci sono tante imprese agricole. Noi li aiuteremo mettendo a disposizione tutte le risorse e le politiche che servono per accompagnarli nei cambiamenti necessari".

Schlein si dirige poi sul palco allestito in piazza Nova davanti alla sede di Vannetti. "Elly grazie di essere qui – esordisce Vannetti sul palco –. Impegno, trasparenza e onestà con cui tutto questo viene affrontato nel quotidiano con educazione e ascolto, questo è quello che la nostra segretaria sta facendo. Io sono qui anche perché c’è Elly, perché il suo esempio significa rinnovamento. Da solo non sono niente, insieme siamo tutto".