Schianto in via Aretina: tre feriti Coinvolto anche un bus Passante accusa un malore

Schianto in fondo a via Aretina, prima della rotonda dei Due Ponti, intorno alle 17. Un incidente, nel quale sono rimasti coinvolti quattro mezzi, che ha di fatto paralizzato il traffico in un’arteria di scorrimento fondamentale per la città. Sono stati bravi gli agenti della polizia municipale a consentire rapidamente i soccorsi ai feriti in modo che, alle 17.20, la circolazione era già ripresa in entrambi i sensi di marcia.

La paura è stata tanta perché è rimasto coinvolto, come mostrano le foto di Fabio Di Pietro, un autobus, poi una macchina e un mezzo della Dhl, anche un altro furgoncino di una ditta di pneumatici. Tre le persone rimaste ferite che hanno avuto necessità di essere portate al pronto soccorso dalle ambulanze, a partire da una donna che era all’interno della vettura. Nessuna comunque in gravi condizioni. Da segnalare che un passante per lo spavento a seguito dell’incidente, ha accusato un malore.