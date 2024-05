Schianto a Montalcino. Gravissimo operaio

di Massimo Cherubini

Un violento tamponamento tra due auto provoca sei feriti. Il grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri nella provinciale della Badia di Sant’Antimo che collega Castelnuovo dell’Abate al capoluogo Montalcino. L’incidente si è verificato davanti alla "Tenuta Fanti" in un tratto di strada rettilineo. Per cause ancora da chiarire una utilitaria, con a bordo quattro operai agricoli extracomunitari, ha tamponato un’altra autovettura con due persone a bordo. Entrambe sono finite nella scarpata, ribaltandosi. Lo schianto ha richiamato l’attenzione di chi si trovava nella tenuta. Da qui i primi soccorsi, per quanto possibile, e l’attivazione del 118. Sul posto sono giunte le autoambulanze di Montalcino e la Misericordia di Cinigiano, i vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino, la Polizia Municipale, i carabinieri, con due pattuglie della locale Compagnia. Intervento difficile, delicato, per tutti i soccorritori perché alcuni dei feriti erano rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi. Sei feriti, tutti uomini, trasportati alle Scotte, uno di questi è apparso in gravi condizioni. Per lui è stato attivato Pegaso al fine di rendere più veloce il trasferimento in ospedale. In realtà l’elisoccorso ha portato poi al policlinico un 21enne ed un 71enne, gli altri due uomini di 52 e 39 anni l’hanno raggiunto con le ambulanze. I sanitari del pronto soccorso, secondo il triage di arrivo, hanno disposto gli accertamenti per definire le diagnosi dei feriti. Nessuno di questi, per quanto è dato sapere, sarebbe in pericolo di vita. Uno viene dato in gravi condizioni, anche gli altri hanno riportato contusioni, ferite, che hanno comportato la necessità di accertamenti in ospedale. Solo oggi si potranno conoscere le prognosi mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti, se necessario anche sentendo le testimonianze dei feriti per un tamponamento con fuori strada del mezzo che ha tamponato e di quello che lo ha subito.