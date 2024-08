Schiacciato dal cassone del trattore. Tragica fine per un uomo di 77 anni

Ennesima tragedia sul luogo di lavoro ieri mattina, poco dopo le 10, nel podere Poggione che si trova nel comune di Sovicille. Un imprenditore agricolo molto conosciuto nella zona, Michele Graziosi, ha perso la vita a seguito di un infortunio con il trattore. La dinamica dell’incidente – sembra che nel momento in cui è avvenuto non ci fosse nessuno presente – è affidata agli esperti dell’Asl Toscana Sud Est, giunti sul posto della tragedia. Saranno proprio gli addetti del servizio Prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro a capire come mai l’uomo, che aveva 77 anni, è rimasto parzialmente schiacciato dal cassone del trattore. Verranno ascoltate persone ed effettuati rilievi utili a comprendere se, appunto, si operava in condizione di sicurezza.

L’imprenditore era molto conosciuto a Sovicille. La sua azienda agricola si trova si trova lungo la strada provinciale 541 ’Traversa maremmana’, appena superata la colonna di Montarrenti. E’ qui che si è verificato l’incidente. Graziosi è rimasto schiacciato parzialmente. I vigili del fuoco di Siena sono corsi nel podere operando con grande abilità per liberare nel più breve tempo possibile il ferito. Sembra che l’anziano agricoltore fosse ancora vivo quando è stato liberato dal peso del cassone. Sul posto intanto era arrivato anche l’elisoccorso Pegaso 1, unitamente all’ambulanza della Misericordia di Monticiano.

E’ stato fatto di tutto per tentare di riportalo alla vita. Una rianimazione ininterrotta andata avanti, sembra, per oltre mezz’ora. Ma non ce l’ha fatta ed è morto. Saranno come detto gli accertamenti del Servizio prevenzione e sicurezza dell’Asl a chiarire i contorni della tragedia.

Un incidente di moto che ha richiesto l’intervento di Pegaso 2 è avvenuto invece alle 14.45 sulla Sp 146 a Montepulciano. Un 58enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte dall’elisoccorso. Sul posto anche l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Misericordia di Montepulciano e le forze dell’ordine.

