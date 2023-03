Siena, scheletro di una donna trovato in centro

Lo scheletro trovato in centro a Siena (Foto Lazzeroni)

Siena, 21 marzo 2023 – Stupore a Siena. Un vecchio scheletro umano, di una donna, è stato trovato questa mattina in centro, in via Camollia, di fronte alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio.

Il ritrovamento è avvenuto stamani durante dei lavori di manutenzione stradale e della condotta idrica e elettrica. Lo scheletro è stato trovato a pochi centimetri sotto terra.

Per gli specialisti della Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, si tratterebbe di una donna che ha vissuto intorno al 1300 o in un periodo non definibile con esattezza nel Medioevo.

I lavori stradali sono stati immediatamente interrotti per permettere gli accertamenti e l’area è stata interdetta al passaggio pedonale. Lo scheletro è stato coperto e domattina sarà portato negli archivi della Sovrintendenza a Siena per gli accertamenti.

Sul posto è intervenuto anche personale di polizia e dell’Amministrazione comunale.