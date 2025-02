’Scarpe rosso sangue’: "Grazie mille a tutti. Vi prendete cura di noi"

"È stato al momento dei saluti finali, dopo un’ora e mezzo di spettacolo, che ho visto venirmi incontro Francesca Massi, presidente di ‘Amica Donna’, con due biglietti nelle mani e un gran sorriso sul volto. Su un cartoncino c’era il risultato della raccolta fondi (oltre 1.000 euro, n.d,r.) e sull’altro erano scritte a mano semplici, potentissime parole: ‘Grazie a voi che vi prendete cura di noi’. E il foglietto era anche firmato". Così Salvatore Leotta, medico di base a Montepulciano, leader della band ’Doc & Pride’ racconta l’episodio che ha caratterizzato la rappresentazione di ‘Scarpe rosso sangue’, andata in scena domenica al Teatro degli Arrischianti di Sarteano, contro la violenza sulle donne. "Il secondo biglietto è stato trovato insieme alle buste con le offerte - prosegue Leotta, che tradisce ancora emozione per il fatto imprevisto - e abbiamo deciso di renderlo subito pubblico, al teatro stracolmo, omettendo naturalmente il nome dell’autrice". Dunque, a Sarteano, agli Arrischianti, la violenza sulle donne ha fatto il ‘salto di qualità’, apparendo non come un semplice, sia pur grave, fenomeno da osservare, ma mostrandosi in tutta la sua concretezza: in mezzo a quegli spettatori c’era una donna che ha subito (o che sta subendo) violenza e che ha avuto il coraggio di affermarlo pubblicamente. "Il fatto non mi ha meravigliato – dice la presidente Massi, nella vita di tutti i giorni avvocato –, non è infrequente imbattersi in donne che ci mettono la faccia". "Mi soffermerei piuttosto sul valore di quel ‘grazie’, che è il raggiungimento, da parte della persona che ha avviato il percorso di uscita dalla sofferenza, della consapevolezza che nella vita c’è il brutto e il bello". "E poi un’uscita di questo tipo dovrebbe funzionare come incoraggiamento per chi non riesce a chiedere aiuto. Perché in un quadro di sostanziale stabilità del fenomeno in Valdichiana Senese, quello che occorre è dare risposte concrete: il focus va fatto sulle donne ancora vive e sulle soluzioni che ci sono".

Diego Mancuso