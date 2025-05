Montepulciano stazione, tanti auguri. La frazione compie un secolo di vita

Conosciuta prima come Fontago, nome che oggi rappresenta uno dei rioni protagonisti alla Festa della Maestà del Ponte, nel 1925, un Regio Decreto, come viene ricordato in questi giorni, la ufficializzò come "Montepulciano Stazione". E adesso la comunità del paese è pronta a fare festa per celebrare il suo primo centenario, momento voluto, atteso e studiato nei particolari. Un paese, legato fortemente alla stazione ferroviaria, che ha sempre avuto un ruolo importante, ieri come oggi, nel territorio. "Dopo la stazione nel 1880 – ricorda Daniele Brizzi, uno dei promotori dell’evento - arrivò lo zuccherificio nel 1899 che segnò l’espansione del paese. Dalle circa sei famiglie presenti nel 1920 si arrivò a 75 e lo zuccherificio, chiuso nel 1929, nei periodi di produzione dava lavoro ad oltre mille persone". Nel 1967 l’inaugurazione dell’autogrill, il sogno americano in Valdichiana, che divenne subito un punto di riferimento anche per la popolazione locale ed importante, tuttora, anche sotto l’aspetto occupazionale. E poi la vocazione agricola, sempre presente, le aziende storiche, gli impianti sportivi con i famosi campi da tennis, la piscina che accoglie nuotatori da tanti paesi, la squadra di calcio che quest’anno ha centrato una storica promozione in Seconda Categoria. L’elenco citato per l’organizzazione delle celebrazioni (24 maggio - 8 giugno) per il centenario, con il coordinamento dell’Agorà di Montepulciano Stazione, abbraccia l’Asd La Chianina, l’Associazione Maestà del Ponte, l’Asd Montepulciano Stazione, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Centro Sociale "La Bocciofila", la Confraternita di Misericordia di Montepulciano, il Comitato di Montepulciano della Croce Rossa Italiana, la Parrocchia del Sacro Cuore. Sabato l’inaugurazione della mostra fotografica "Da Fontago a Stazione: un viaggio lungo 100 anni", raccolta (molto ricca) di fotografie, documenti storici e curiosità e che svela di riflesso la passione e la cura dei promotori. Seguirà alle ore 16 al campo sportivo, il triangolare tra le "Vecchie glorie" del calcio locale (di Stazione, Abbadia e Acquaviva). Domenica alle ore 11.30 sarà officiata la Santa Messa nella Chiesa del Sacro Cuore. Numerosi gli eventi che animeranno anche le due settimane successive, tra cui approfondimenti, visita guidata, l’inaugurazione del sagrato antistante la Chiesa parrocchiale e del monumento commemorativo realizzato su disegno di Massimo Pagliai. Ed ancora, buona cucina e momenti conviviali. Buon compleanno Montepulciano Stazione.

Luca Stefanucci