Sarà Zio Frac l’ultimo cavallo visitato al Ceppo

Due giorni di controlli, dalla mattina alle 6 fino alla sera all’ora di cena, per vedere tutti e 103 i cavalli ammessi alle previsite al Ceppo. Nessuna defezione fino a questo momento: 53 saliranno alla clinica il 22 giugno, 50 il giorno seguente. Ad aprire sarà Volpino insieme ad un altro cavallo, fra quelli nuovi, che si è messo in evidenza in provincia, Benitos, montato da Antonio Mula. Ma alle 7, sabato, arriverà anche Tale e quale, vittorioso nella Giraffa il 2 luglio 2019, che domenica ha corso a Castiglion Fiorentino. Con lui arrivano dalla scuderia Carboni anche Vankook con cui Federico Fabbri ha conquistato il memorial ’Gentili’, e un altro nome interessante in vista della Piazza, Chiosa vince (ore 8). Al Ceppo alle 9 del 22 giugno ci sarà la ressa per Scompiglio, uno dei fantini più corteggiati di Provenzano, con Zeuri e Bombers. Alle 10 ecco Criptha che in provincia ha fatto bene con Elias Mannucci. A chiudere la prima mattina sarà come sempre il biondo che vince scosso, Remorex di Massimo Columbu.

La mattina di domenica, all’alba, è appannaggio della scuderia di Massimo Milani che porta tanti cavalli al Ceppo. Apre le visite Zenis, che ha debuttato nel Bruco, quindi Anda e Bola, che ha sfiorato il successo nella Pantera ad agosto. Alle 9 ci sono i mezzosangue di Federico Guglielmi, fra cui Compilation, Ares Elce e Dreeher, gran finale della mattina con Viso d’angelo e Tittia intorno al quale, come a Scompiglio, ruotano le strategie di questo Provenzano. E Zio Frac? Ebbene sarà proprio Enrico Bruschelli con il barbero che ha fatto gioire Drago e Oca a chiudere la due giorni al Ceppo, ultimo cavalli visitato del gruppo delle ore 19.

Intanto la Piazza inizia a vestirsi a festa, ieri sono stati montati i varchi (nella foto).

La.Valde.