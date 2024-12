San Quirico, lo sportivo dell’anno. Il Comune premia la squadra di calcio

Settanta anni di storia e di gloria. Va al GSD San Quirico d’Orcia - la locale squadra di calcio che milita in Prima categoria - il premio dell’Amministrazione comunale lo Sportivo dell’anno 2024, "per l’impegno profuso durante i 70 anni di attività nella promozione del valore formativo dello sport".

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 7 dicembre, alle ore 17, a Palazzo Chigi, salone Alessandro Magno, nell’ambito della 31 edizione della Festa dell’Olio (6-8 dicembre) organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia e dalla Pro Loco.

In settanta anni di storia lo squadrone giallorosso ha esaltato e coinvolto intere generazioni, formato ragazzi da piccola età fino alla prima squadra, lottando nei campi polverosi della provincia fino allo storico spareggio del 1998 contro il Grosseto per volare in serie D.

"70 anni di storia sono tanti per una comunità come la nostra – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli -. Ha attraversato molte generazioni di sanquirichesi e ne ha fatte sognare altrettante, con il mito del Grande San Quirico. E’ per un onore per me, conferire questo riconoscimento ad una istituzione quale è il Gruppo Sportivo San Quirico d’Orcia, che ha da sempre portato in giro per la regione il nostro nome, onorandone i colori e l’appartenenza. E’ un simbolo di vanto e motivo di orgoglio per l’intera comunità, perché ancora oggi, come 70 anni fa, continua imperitura la storia della nostra squadra del cuore".

Sarà invece assegnato all’Associazione nazionale Città dell’Olio il premio Extravergine 2024 che il Comune conferisce sempre in occasione della Festa dell’Olio. Il premio al presidente Michele Sonnessa, si svolgerà domenica 8 alle 16 a Palazzo Chigi