San Martino, la tradizionale festa. Sarteano ospiterà la grande fiera

Per celebrare San Martino, lunedì 11 Novembre a Sarteano torna come da tradizione la Fiera di San Martino, un momento di festa e socialità radicata nella comunità sarteanese e di cui si hanno notizie fin dal XV secolo, durante la Repubblica di Siena e confermata successivamente anche dal Granduca di Toscana.

Lunedì 11 Novembre la fiera si svolgerà dalle 7:30 alle 19 e si dislocherà in via di fuori, Piazza Bargargli, Piazza XXIV Giugno, Piazzale Ippocrate e parte di Piazzale P. Morgantini. La viabilità sarà aperta fino al Bar dello Sport con il doppio senso di circolazione in via Campo dei Fiori. A Sarteano sono attesi 70 banchi fra venditori di dolciumi, alimentari e prodotti tipici, castagne e vin brûlé, oltre all’abbigliamento, ai mangimi, alle attrezzature agricole. Sarteano è molto legata alla ricorrenza perché rappresenta ormai una lunga tradizione storica del territorio, con il rito dell’apertura delle botti e l’assaggio del vino nuovo da accompagnare alle castagne che avranno un ruolo da protagoniste nella Fiera di San Martino.