San Giorgio fa sentire la sua voce: "Strada dissestata e pericolosa"

Un percorso che presenta un fondo stradale a tratti dissestato. Con l’aggiunta di una strettoia che equivale a un ulteriore serio pericolo per il passaggio dei mezzi. "Eppure è un itinerario transitato, visto che da qui i veicoli salgono, oltre che in direzione delle case, anche verso gli agriturismi e le attività ricettive della zona". Sono i residenti della zona di San Giorgio, aperta campagna a meno di cinque chilometri dal centro di Poggibonsi, a sollevare il problema. "Il nostro intento? Confrontarci direttamente con l’amministrazione comunale per chiedere una soluzione urgente. L’asfalto in più di un punto appare in precarie condizioni di stabilità e i collegamenti, così come si configurano adesso, non sono adeguati alle esigenze della mobilità". Non mancano a tale proposito gli esempi. Spiegano infatti: "Nello spazio in cui restringe la strada all’altezza della località Ellerone, crescono i rischi di scontro tra i mezzi in viaggio". La richiesta degli abitanti, allora, qual è? "Sarebbe fondamentale allargare quella porzione pericolosa della strada comunale, per renderla maggiormente sicura – sostengono – e del resto una soluzione di questo tipo è stata già adottata in passato al Greppo, altra località che insiste sulla strada di San Giorgio, grazie in quel caso alla concessione di una parte di terra ad opera di privati: la famiglia Casini e la Fattoria di Cinciano". Poco più di un mese fa, San Giorgio e i borghi limitrofi erano finiti sotto i riflettori anche per via di una una serie di sanzioni a carico di residenti riguardo alla violazione dell’articolo 22 comma 11 del Codice della Strada, relativo ad accessi privi di autorizzazione" sulla strada comunale: "Abbiamo saldato gli importi dovuti – affermano – e d’altro canto la legge va rispettata. Noi in quel momento eravamo in difetto. Non abbiamo compreso casomai il motivo per cui ad alcuni comproprietari, all’interno della stessa abitazione, è stato recapitato un unico verbale e ad altri, invece, in analoga situazione, ne sono arrivati da pagare due. Però adesso, al di là di questo aspetto, chiediamo all’amministrazione comunale di Poggibonsi di effettuare le necessarie manutenzioni a un fondo stradale a tratti disastrato e di venire a capo di problemi – concludono – che impediscono ai conducenti dei veicoli di marciare con la necessaria tranquillità, come appunto a Ellerone".

Paolo Bartalini