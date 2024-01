San Gimignano: stadio Santa Lucia. Domenica prevista l’inaugurazione e quindi la prima partita di calcio

La promessa è stata mantenuta dall’Amministrazione comunale di consegnare puntuale le ‘chiavi’ del nuovo manto sintetico del Santa Lucia alla società del San Gimignano Fc. Da domenica alle 15 il ‘Sangi’ del presidente Tommaso Becagli ritorna a giocare in casa fra i dilettanti (Prima categoria dopo aver girato nei campi del vicinato. Finito l’incubo. Si ricomincia al Santa Lucia alle 15 arriva il Pomarance. Doppio evento nel (glorioso) stadio comunale dal taglio del nastro al ‘battesimo’ della nuova erba, presenti le autorità. In panchina il nuovo allenatore Antonio Cioffi al posto di Fabio Ercolino. Il Direttore sportivo e Dg e uomo di fiducia, Fabiano Mugnaini. Punto. "Abbiamo formalmente riconsegnato il rinnovato impianto alla società San Gimignano FC che ringrazio per la collaborazione, così come si ringrazia i progettisti e l’ufficio tecnico comunale". Le parole di soddisfazione del sindaco Andrea Marrucci. Precisa inoltre che sono "700mila euro il quadro economico del prezzo del nuovo campo in erba artificiale di ultima generazione, nuovo drenaggio, la raccolta acqua, nuove reti perimetrali, nuovi cancelli e tunnel di ingresso al campo, nuovi corpi illuminanti delle torri-faro, adeguamento antincendio". Ricorda inoltre il sindaco che "lo stadio comunale potrà essere usato più che in passato, a beneficio di tutte le categorie e della organizzazione della società e sono in arrivo altre buone notizie con la proroga omologata al campo di Belvedere con risorse già stanziate; affidati i lavori richiesti dalla Lnd; è già affidata la progettazione per il nuovo manto in erba artificiale anche per il campo sussidiario del ‘Chellino’ dove hanno visto tirare pedate al pallone i ‘ragazzi’ degli amatori. Inoltre abbiamo scelto – precisa il sindaco –, assieme alle società sportive una strada che è fatta di programmazione oltre l’emergenza e di interventi pluriennali per dotare così San Gimignano di impianti moderni, sicuri e soprattutto a norma per tutte le discipline. E su questa strada continueremo a investire, per lo sport fra grandi e più piccini". Riflessioni che non fanno piega.

Romano Francardelli