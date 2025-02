San Gimignano si accende. Una domenica pazzesca tra il Carnevale e lo sport

Carnevale e sport con i piccoli bambini calciatori. Accoppiata vincente. Andiamo per ordine. A San Gimignano ancora carnevale quello delle contrade dei rioni di ‘piazzetta’ e ‘maremma’ che dividono in due il paese con la immaginaria ‘frontiera’ fra piazza Duomo e Cisterna. Anche in questa seconda giornata della festa d’inverno per le strade e piazze del centro storico, patrimonio Unesco, di tutti la città si sta risvegliando dal letargo d’inverno con la sfilata dei carri della allegria. E molto, tanto altro di un minuzioso lavoro messo in scena dai volontari operatori cartapestai delle torri coordinati dal giovane gruppo della Associazione culturale del Carnevale di San Gimignano.

Appuntamento intorno alle 14,30 (ingresso libero) per cominciare la festa ai piedi delle torri che domenica scorsa ha visto tornare nelle piazze il pubblico da grandi occasioni fra piccole mascherine (tante) genitori, amici del carnevale, turisti di casa nostra e forestieri, mescolati e dentro dalla musica e balli in piazza Cisterna di questa festa a cielo aperto fino a buio a luci accese. Oltre alla festa in maschera questa mattina dalle 9 c’è dentro anche la disciplina sportiva del calcio giocato. Infatti il carnevale delle contrade si trasferisce, appunto, sul campo di calcio con la ‘Coppa Carnevale’ riservata dei 100 piccoli neroverdi pedatieri-calciatori della Toscana torneo evento promosso e organizzato dal settore giovanile del ‘Sangi FC’ Pulcini classe 2014 e fra i bambini dei Primi Calci del 2016.

Festa fra coriandoli e piccoli calciatori in erba sintetica arrivato alla sua terza edizione, come ricorda soddisfatto il residente del Carnevale il ‘manovale’ Mattia Salvi, con il supporto logistico della società neroverde San Gimignano Fc. "Cinque sono le squadre dei ‘Pulcini’ a 7 ( appena 11 anni ); San Gimignano A e B, Siena Fc, Pisa Sporting Club e Cecina. Quattro le squadre dei bambini Primi Calci, anno 2016 del San Gimignano, Cecina, Limite e Capraia e da Venturina". Naturalmente vinca il migliore e soprattutto vinca lo sport. Nel pomeriggio nel corso della festa la premiazione con le Coppe a braccia alzate dai capitani delle squadre vincenti e di tutto il gruppo dei bambini del calcio di oggi e di domani a suon di musica alla Controcultura e pioggia di coriandoli. E’ carnevale anche questo. Anzi. Di più.

Romano Francardelli