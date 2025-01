San Gimignano: protesta silenziosa. Tanti i problemi che riguardano la sanità, lontani dalla soluzione

Si chiama protesta semi silenziosa sui nuovi servizi della sanità territoriale della Asl Sud Est a San Gimignano che hanno cominciato da due mesi il nuovo cammino dal ‘provvisorio’ Distretto Sociosanitario di via Folgore con ingresso dal giardino pubblico e giochi dei bambini al Bagolaro. Purtroppo quando da queste parti si parla e si annuncia ‘provvisorio’ rimane quasi sempre definitivo. Ma questa è oramai un’altra storia. Dunque a distanza di due mesi del nuovo viaggio sanitario della Asl le proteste semi silenziose si avvertono e si vedono eccome che purtroppo San Gimignano ne risente sulla propria pelle sulla sanità e, alla fine del salmo, la comunità delle torri la subisce. In silenzio, o quasi. Voci di una realtà sanitaria, oltre alla chiusura sempre si dice in via ‘provvisoria’ che ha chiuso la porta ambulatorio del primo punto soccorso alla Misericordia, ci sono quelle indirizzate al servizio (ancora provvisorio) allo sportello il più gettonato dei pazienti-clienti del Cup. Dal primo-due novembre, giorno dei Santi e dei defunti, la Asl ha ridotto i giorni di prelievi e ritiro referti e aperto il lunedì e giovedì dalle 7,30 alle 10 per i prelievi. Martedì 14,30 - 15 solo ‘Bhcg, Pt ed emocromo’ e per il ritiro dei referti dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 14,30 alle 17. Punto. Con code di attesa infinite (prelievi e ritiri) nella modesta e affollata (provvisoria) saletta d’attesa aspettando uno alla volta il turno "numerato" sullo pannello visivo per lo sportello con al lavoro una sola dipendente dei due posti di lavoro previsti dall’altro ieri che, purtroppo anche la gentile signora al Cup fa capire a gesti, che si capiscono al volo, di un lavoro e delle attese in certi momenti raddoppiate. E cala purtroppo la silenziosa protesta. Di quel servizio sanitario che copre circa 6600 soci-pazienti che vivono quasi tutti dentro le mura, in periferia e nelle vicine frazioni del territorio di San Gimignano. Di una popolazione intorno agli 8000 residenti. Con la speranza che il provvisorio non sia definitivo. Altrimenti come ha scritto nelle sue opere il poeta Pirandello: "così è se vi pare". E se non vi pare è purtroppo sempre così. Per ora.

Romano Francardelli