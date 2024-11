San Gimignano fa rima con turismo. Numeri davvero soddisfacenti e presenze anche in questo periodo

Diciamo subito la città delle torri senza girarci intorno che ‘San Gimignano & Turismo’ è la benedetta secolare unione di nozze senza aver visto nessuna crisi coniugale. Escluso il Covid. Ancora in viaggio di nozze fra economia e di conseguenza posti di lavoro nelle strutture ricettive, alberghi, ristoranti, bar ecc. Sono i testimoni gli oltre 3 milioni e mezzo nei 365 giorni che entrano dalle due antiche porte San Giovanni e San Matteo e passeggiano nel centro storico da tutto il mondo. Nessuna pausa di riflessione. E’ stata insomma in questo 2024 una buona stagione che sta per chiudere il sipario ma che continua ad accogliere quel suo solito turismo d’autunno anche di poche ore o nel fine settimana. Lo conferma la voce dello stesso presidente degli albergatori di San Gimignano Alessandro Sabatini. "Possiamo confermare e dire con piena soddisfazione per l’inizio e di fine periodo dai nostri alberghi associati di circa 800 posti letto che hanno riscontrato una occupazione soddisfacente in numero degli arrivi e presenze. Possiamo essere concordi nell’affermare – continua Sabatini – che dei numeri così potremmo augurarceli anche per le stagioni future. Inoltre la nostra associazione – precisa e ricorda Sabatini – con gli albergatori di Volterra abbiamo portato avanti il progetto per la prima volta fra Comuni e Regione e Autolinee Toscana, la corsa con autobus sperimentale con gli autobus di At la linea San Gimignano-Volterra, e viceversa, in luglio e agosto e possiamo confermare l’utilità del progetto che ha prodotto un numero di utenti medi giornalieri intorno a circa 24 utenti e proposto di ampliare le corse non solo i mesi di luglio ed agosto ma per tutta la stagione da aprile a fine tutto ottobre con solo due tratte; la mattina e nel pomeriggio. Inoltre per la stagione 2025 – chiude la riflessione – abbiamo già pronto il cartello di eventi per gli eventi del Festival ‘Degusta in Jazz’ con tre periodi durante l’anno: La sessione invernale, l’anteprima in giugno e sia la sessione estiva con il master class di Jazz creata dal nostro direttore artistico Ferruccio Spinetti. Fare diventare il festival un appuntamento importante nel circuito del Jazz Europeo con San Gimignano punto di riferimento per questo tipo di musica".

Romano Francardelli