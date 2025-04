San Casciano dei Bagni. Nuova linea di fragranze legata alle storiche terme

Da oggi anche San Casciano dei Bagni ha la sua fragranza dedicata. Proprio come le più importanti destinazioni turistiche; dall’Isola d’Elba a Sirmione fino a Bolgheri e alla più famosa Parma. Il giorno della vigila pasquale nel comune termale è stato inaugurato uno spazio interamente dedicato all’Acqua di San Casciano dei Bagni. La Farmacia Raciti ha creato una linea di profumi per il corpo e l’ambiente ispirata alle acque termali e alle recenti scoperte archeologiche. "L’idea è nata tanti anni fa quando ancora era in vita mio padre – racconta Annamaria Raciti – Essendo farmacista, l’idea di creare una linea di profumi mi ha sempre entusiasmato. Un’idea che ho tenuto nel cassetto fino a qualche anno fa quando, insieme a mio marito Vincenzo anche lui farmacista, abbiamo deciso di fare questo importante investimento, tra l’altro interamente finanziato da noi. Sono convinta che bisogna essere ambiziosi nella vita, come dico sempre a mio figlio Giuseppe quando lo invito a studiare e a non mollare mai". Annamaria e Vincenzo in questo percorso si sono affidati a dei professionisti. Il laboratorio che hanno scelto e che li ha seguiti nell’elaborazione della fragranza e del packaging si trova a Spoleto. Il profumo dell’Acqua di San Casciano ha note di testa fresche e agrumate e poi a seguire note floreali con la predominanza della magnolia. La prima creazione è stato il profumo e a poi la crema corpo, il bagno doccia, lo shampoo balsamo e la profumazione ambiente che ha però una fragranza diversa. Si chiama infatti ‘Bollicine di Igea’, anche questo è un omaggio al territorio perché ha una fragranza di prosecco. Del resto qui ci sono tante cantine di vino e spumante e il nome Igea perché è dedicato alla dea della salute. Anche la pigmentazione verde chiaro ricorda l’acqua termale così come le colonne dei disegni quelle del Santuario ritrovato. La donna immersa nella vasca poi è un rimando allo stemma del Comune che rappresenta le tre grazie immerse nelle acque curative di San Casciano. Nulla è lasciato al caso. Nei desideri di Annamaria il nuovo negozio potrebbe essere il primo di una lunga serie mentre è già stato creato un sito per la vendita online. Di certo i turisti che visteranno il borgo da oggi avranno la possibilità di acquistare un souvenir raffinato e unico nel suo genere. "Con questo progetto entusiasmante ho voluto esaudire un mio personale desiderio ma soprattutto fare un omaggio al mio paese tanto amato dalla mia famiglia – conclude la farmacista - un giorno vorrei che le generazioni future mi ricordassero per aver dato vita all’Acqua di San Casciano".

Federica Damiani