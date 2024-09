Salvò un vicino di casa. Era in arresto cardiaco. Sbrolli sarà premiato

"Sono sorpreso e lusingato per questa scelta fatta dall’amministrazione comunale di Piancastagnaio. Sinceramente non me l’aspettavo anche perché quello che ho fatto mi sembra una cosa del tutto normale e necessaria in quel drammatico caso". Daniele Sbrolli quarantenne dipendente della Comunità Amiata Valdorcia di Piancastagnaio, sabato 14 settembre verrà insignito nel corso di una solenne cerimonia pubblica presieduta dal sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi del Premio "Cittadino meritevole" istituito appunto dall’amministrazione pianese. Il premio è stato inserito all’interno del memorial Marco Furzi "Cuori in movimento". Daniele Sbrolli fu fortunatamente presente in un drammatico caso di cronaca che commosse la popolazione di Piancastagnaio e che come detto grazie alla pronta azione dell’ uomo ha avuto un esito diverso.

La vicenda si svolse lo scorso sei luglio, un caldissimo sabato estivo. Alessandro Martorana, vicino di casa di Daniele Sbrolli, verso le tredici stava rientrando a casa in Via Aldo Moro dopo una mattinata dedicata allo sport ( Martorana ama correre, fare running, la bicicletta e gli sport all’aperto) prima di salire in casa si era fermato a salutare e scambiare qualche parola con Daniele poi era salito in casa dove lo aspettava la moglie. Alcuni istanti dopo le urla strazianti della moglie di Alessandro Martorana avevano colpito Daniele Sbrolli e il grido di aiuto che proveniva dall’appartamento del vicino. Momenti drammatici con lo stesso Sbrolli che, salito in casa Martorana, aveva trovato l’uomo riverso nel bagno in grave arresto cardiaco. Senza indugiare Daniele ha chiamato il 118 e guidato telefonicamente dai soccorritori ha inziato a praticare un faticoso massaggio cardiaco fino a quando l‘uomo ha cominciato a respirare autonomamente. All’arrivo dell’ ambulanza e dell’elisoccorso il trasporto verso l’ospedale Misericordia di Grosseto dove per l’ uomo è stato necessario un intervento di angioplastica. Ma, come hanno accertato i sanitari, "un miracolo" dovuto al pronto intervento di Daniele Sbrolli. Alessandro Martorana dopo un lungo ricovero è tornato a Piancastagnaio e ha ricominciato a camminare spronato anche dai medici. Daniele ha ripreso la sua vita normale, consapevole di quanto possa essere stato necessario e utile il corso di primo soccorso effettuato a lavoro. E continua a ripetere a chi li chiede di quanto fatto: ’ non ho fatto niente di speciale, ho fatto solo quello che bisognava fare’.

Giuseppe Serafini