Salvato dalle corse clandestine, nel 2022 risultava nel Senese

Si chiama Evenafterall, è un baio di 9 anni sequestrato in un’operazione della polizia di Messina contro le corse clandestine. Il puro è stato affidato alla ‘Italian Horse Protection’ che, ricevuta la documentazione identificativa e sanitaria, ha presentato un esposto alla procura di Messina: i documenti mostrano che, prima, Evenafterall ha corso negli ippodromi e ha disputato 32 corse ufficiali. Consultando la banca dati ufficiale dell’anagrafe degli equidi nel 2022 risulta custodito in un allevamento a Monteroni, ma nello stesso periodo è stato dichiarato "smarrito" a Palermo. Nel 2023 in Sicilia viene sequestrato un cavallo usato nelle corse clandestine: è Evenafterall. "Chiediamo alla procura di indagare per ricostruire tutti i passaggi", dice Ihp.