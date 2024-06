Saldi estivi al via da sabato 6 luglio. Occhio ai cartellini dei prezzi ribassati

Subito dopo il Palio di Siena arriva l’appuntamento con lo shopping di ’fine stagione’: i saldi estivi in Toscana quest’anno inizieranno sabato 6 luglio e andranno avanti fino al 3 settembre. Lo ha stabilito la Regione con una delibera di giunta che indica in 60 giorni la durata delle vendite di fine stagione. Nella delibera si ribadisce il divieto a vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei trenta giorni che precederanno i saldi. Come sempre, gli esercenti sono obbligati ad esporre in modo chiaro sia il prezzo della merce prima dei saldi sia quello scontato o comunque la percentuale di ribasso applicata. Nonostante Confcommercio abbia rivelato come l’anno passato le vendite fossero state leggermente in calo rispetto all’anno primo, per quest’anno ci si aspetta una stagione positiva e con il saldo l’occasione di acquistare a prezzo ridotto un capo o un prodotto nel pieno della stagione, anzi al via. Le regole vorrebbero che non si mettesse in saldo collezioni troppo datate perché la merce deve essere quella della collezione primavera-estate 2024. Nei negozi deve comunque essere ben chiaro quali sono gli articoli in saldo e quali no.