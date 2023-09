Ruzzi della Conca, Chiusi: l'ora della sfida - Ecco tutti i protagonisti in campo

I Ruzzi della Conca, la festa patronale di Chiusi Scalo, vivono oggi il loro momento clou con la sfilata storica in costumi fino agli anni venti del novecento e con la seconda e ultima giornata della grande disfida della palla al bracciale che assegnerà la vittoria finale. Si parte alle 15 col corteo e poi tutto allo stadio, dalle 16.30, per le partite di palla al bracciale: un gioco spettacolare e antico, a metà tra il tennis e la pallavolo. La contrada della Fornace, campione in carica, proverà a confermarsi. Il Sottogrottone, che ha vinto le gare della prima giornata, attende tranquillo in finale che le altre 4 squadre (Biffe, Granocchiaio, Mar Nero e ovviamente Fornace) si sfidino tra loro per decretare l’altra contendente alla Conca. Nella giornata di sabato 2 settembre si sono svolti invece i Ruzzini, una sorta di giochi senza frontiere molto divertenti per i più piccoli e il Braccialino, torneo di palla al bracciale dedicato ai giovani fino a 15 anni. Sia ieri sera che stasera a Chiusi Scalo cene con pici fatti in casa, gnocchi, maccheroni e stinco. Immancabili ovviamente musica e spettacoli. Oggi serata disco che farà ballare vincitori e vinti fino a tarda notte. Pubblichiamo di seguito i nomi dei giocatori delle squadre di palla al bracciale maschile che scenderanno oggi in campo.

Biffe Capitano Simone Venturini, Vice Capitano Simone Giannelli e Mandarino Simone Casaglia. Giocatori: Giacomo Ferretti, Davide Giannotti, Francesco Tistarelli, Matteo Micheletti, Alessandro Fragola e Giacomo Scricciolo.

Fornace Capitano Marco Cherubini, Vice Capitano Alessio Fastelli e Mandarino Ilaria Venturini. Giocatori: Alex, Gabriel Papi, Simone Ciolfi, Marco Leandri, Paolo Rettori e Lorenzo Natali Tanci.

Granocchiaio Capitano Alessandro Bittoni, Vice Capitano Marco Gobbini e Mandarino Chiara Rende. Giocatori: Tommaso Minetti, Francesco Maglioni, Niccolò Rampelli, Tommaso Rocchetti, Giacomo Guerrieri e Federico Formentini.

Mar Nero Capitano Massimo Paolucci, Vice Capitano Gianluca Lorenzoni e Mandarino Dante Della Marta. Giocatori: Marcello Nigi, Stefano David, Federico Ferretti, Daniele Paolucci, Emilio Morinelli e Alessandro Cossa.

Sottogrottone Capitano Andrea Della Ciana, Vice Capitano Paolo Ferretti e Mandarino Francesco Paolucci. Giocatori: Luca Dini, Federico Giovannini, Jacopo Strano, Giulio Ferretti, Francesco Natali Tanci e Niccolò Paolucci.

Massimo Montebove