Ruba al "Penny" in centro. Poi va a farsi i capelli . Scovato dai carabinieri

Sembra la sceneggiatura di un film quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri alla ’Saletta’, uno dei negozi di parrucchiere più in voga di Siena. Non credevano ai loro occhi gli addetti quando il cliente a cui avevano appena finito di fare i capelli è stato portato via con una macchina dei carabinieri. Ma prima ha anche pagato regolarmente per il servizio ottenuto.

Tutto succede intorno alle 14.30. In realtà il palcoscenico iniziale, secondo quanto ricostruito, è quello del supermercato ’Penny’ di piazza Matteotti, nella Galleria Metropolitan. E’ qui che un giovane uomo sarebbe entrato, con la scusa delle necessità del bagno, negli spogliatoi degli addetti. Comincia a frugare ma viene visto da un dipendente. Sulle prime viene fermato. Mentre vengono chiamati i carabinieri riesce a divincolarsi e fuggire. Si dirige verso il negozio di parrucchiere. Gli dicono che c’è posto. Probabilmente qualcuno ha visto dove si dirigeva, è qui infatti che puntano i militari dell’Arma.

Il trattamento è già in corso quando la macchina si ferma vicino alla ’Saletta’.Nonostante gli stessero facendo i capelli il cliente chiede di andare in bagno. Ma non c’è scampo. I carabinieri chiedono le generalità, vogliono sapere dove sta. Risponde che vive tra Costalpino e le Volte Basse, la via è in questa zona. Intanto fuori dal locale arriva un addetto del ’Penny’, probabilmente per riconoscere la persona che poco prima aveva fatto tutto quel caos.

Ma non c’è fretta: aspettano che finiscano di fargli i capelli, quindi il giovane paga regolarmente per il servizio. Poi i carabinieri lo fanno salire in auto portandolo in caserma. Non è stato arrestato ma, con forte probabilità, scatterà la denuncia.

La.Valde.