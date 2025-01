Rotatoria viale dei Mille: ci siamo!. Dopo 25 anni di attesa la svolta. Arriva finalmente la riqualificazione

La rotatoria di Viale dei Mille torna a splendere dopo 25 anni. Dopo un’attesa lunga 25 anni, i cittadini di Colle potranno finalmente ammirare il nuovo volto della rotatoria di Viale dei Mille. "Sono partite le procedure di gara per la rotatoria di Casabassa e l’asfaltatura di Via dei Mille – afferma Marco Speranza, Vice Sindaco di Colle con delega alle Opere Pubbliche –. Nel 2025 avremo la rotatoria di Casabassa".

Il progetto di riqualificazione, atteso e richiesto a gran voce dalla comunità, ha preso forma nei mesi scorsi, trasformando un punto critico della viabilità cittadina in un’opera moderna ed efficiente. La rotatoria, situata in una delle arterie più trafficate della città, non era solo un simbolo del degrado urbano, ma anche un nodo complesso per la sicurezza stradale. La mancanza di manutenzione e la struttura obsoleta rendevano difficoltoso il transito, aumentando il rischio di incidenti e creando disagi quotidiani a residenti e pendolari.

"Il progetto di riqualificazione, realizzato grazie a un investimento del Comune ha puntato su innovazione e sostenibilità – continua Speranza –. La difficoltà è stata quella di risolvere un annoso problema urbanistico. Il lavoro in questi mesi da parte dell’assessorato è stato dettagliato, andando a ricercare tutti i singoli proprietari per raggiungere un’intesa".

"Questo intervento non è solo una risposta a un’esigenza tecnica, ma un impegno verso la valorizzazione del nostro territorio – continua il vice sindaco –. Ora pensiamo alla sua realizzazione, che fa parte di un parco di progetti vasto che partirà già in questo primo mese dell’anno. Di fatto abbiamo raggiunto una buona percentuale dell’impegno di avanzo di amministrazione. un risultato non di poco conto, perché sta a significare che le opere che andremo ad iniziare a gennaio sono molteplici. Il lavoro degli uffici è stato notevole e per questo colgo l’occasione per ringraziarli".

La notizia dei lavori è stata accolta con entusiasmo dalla cittadinanza, che ora può finalmente contare sulla previsione di una rotatoria funzionale e visivamente piacevole, eliminando finalmente una delle forme di degrado più significative in città. Il rifacimento della rotatoria di Viale dei Mille rappresenta un esempio concreto di come interventi mirati possano migliorare la qualità della vita e rilanciare l’immagine di una città. ciò, però, non, basta e sarà necessario un progetto di riqualificazione di tutto il Viale.

Lodovico Andreucci