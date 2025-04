Rotary Club Val d’Elsa. Il premio ‘Messina’

Il Politeama ha ospitato un importante appuntamento del Rotary Club Alta Val d’Elsa per il Premio ‘Giovanni Messina’. Assegnata la borsa di studio di 3mila euro dell’anno rotariano 2024-2025 destinata per metà agli studenti delle scuole medie superiori e metà all’Istituto di appartenenza. Obiettivo riconoscere premiare le eccellenze delle scuole medie superiori e avvicinare i giovani con iniziative che possano favorire la conoscenza del Rotary e quindi ispirarli per essere promotori dei principi rotariani.

All’incontro sono intervenute le assessore al’istruzione dei comuni di Poggibonsi e di Collle di Val d’Elsa: Elisa Tozzetti e Monica Sottili. Presenti anche dirigenti e rappresentanti degli istituti scolastici: Andrea Zollo, Cennini Don Bosco, Pierluigi Fiorentini, Cennini Don Bosco, Monica Martinucci, Roncalli, Patrizia Cuozzo, Roncalli, Lorenzo Binozzi, Ricasoli, Roberta Olmastroni, liceo Volta. Premio sostenuto da Gabriella Messina a memoria del marito. L’evento ha avuto anche l’apporto della Concessionaria Pampaloni, con la partecipazione di Simone Conti.

Quattro gli istituti partecipanti: Istituto San Giovanni Bosco - liceo linguistico; Liceo Alessandro Volta, Iis Roncalli, Istituto alberghiero Ricasoli. E’ risultato vincitore Alberto Conti, classe 4 BLS del Roncalli, sul tema "Fast fashion. Uno stile di vita?" Gli altri finalisti: Alice Cornamusini. Liceo Volta – Tema Progresso e tecnologia, Saverio Ulivi e Davide Bertrand Bianchi, Liceo Volta - Tema Progresso e tecnologia; Valeria Esposito, Pietro Macaluso e Gioele Zuliani. I.I.S. Roncalli – Tema Fast Fashion. Uno stile di vita?

I video dei finalisti sono proiettati, in anteprima agli spettacoli ai cinema Politeama e Garibaldi, grazie a Fondazione Elsa e al responsabile della programmazione Mario Lorini.