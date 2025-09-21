Rossi: "Cassia, è lo Stato che deve risolvere il disagio. Gli enti locali non possono"

Disagi sulla Cassia e per la chiusura della galleria Le Chiavi, il clima diventa rovente. "Le leggo grosse e se questo è l’inizio da qui alla data delle elezioni regionali potrebbero diventare enormi", scrive sul profilo social il sindaco di Castiglione d’Orcia Luca Rossi. "Si parla di problemi sulle strade e si chiede l’impegno di Enti che non hanno nessuna competenza. La Cassia è gestita da Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), per favore non chiediamo risposte da Provincia e Regione, lo dice l’acronimo sopra chi deve risolvere i problemi e si chiama Stato".

Ma c’è chi subito fa notare che sebbene la Cassia sia dal 2018 di competenza dell’Anas, nei venti anni precedenti se ne dovevano occupare Provincia e Regione senza che fossero effettuate manutenzioni di grande rilievo. Per cui, scrive un cittadino, meglio non dare sempre le colpe agli altri, errori ci sono stati da parte degli enti locali e ora anche dall’Anas per i ritardi dell’esecuzione dei lavori. La speranza è che tutto si concluda nel più breve tempo possibile.

Era già intervenuta anche l’Unione dei Comuni Amiata-Val d’Orcia con un documento nel quale le amministrazioni "chiedono con forza che Anas fornisca un cronoprogramma chiaro e vincolante, che comprenda: date precise per ogni fase dei lavori; periodi di interruzione e modalità alternative (sensi unici, chiusure notturne, deviazioni) ben definiti; aggiornamenti periodici, con modalità di rendicontazione trasparente verso enti locali, imprese interessate e cittadini". Ora serve una risposta .