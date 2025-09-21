Palio, è "SemperOca". Cena della vittoria fra droni, social e intelligenza artificiale

di Laura Valdesi

SIENA

Caldo. Tanto. Da cena della prova generale. Ma è quella della vittoria. "SemperOca". Sì, a luglio ha trionfato (ancora) Fontebranda. E questo primeggiare, cadenzato quanto duraturo nel tempo, è il filo conduttore della serata che celebra la 68esima volta a nerbo alzato della Contrada. Sono in 2100 ai tavoli apparecchiati di nero ma illuminati d’oro. Lo stesso che ha vestito le giovani del Numero unico. Arrivati dai quattro ingressi nel salotto delle Fonti che sembra un tuffo nell’antichità. Sei sfingi con la testa dell’oca ai lati di quello principale, di fronte c’è Diodoro, il cavallo che ha volato sul tufo il 3 luglio. Un ulteriore ingresso è realizzato in stile romano, gli altri sono egizi e maya. Perché le ’religioni’ cambiano ma una resta sempre uguale, quella di Fontebranda. Che vince sempre. Fortunata ma non solo.

Sguardo solo al passato per la cena che celebra il trionfo? Neppure per sogno. Spazio alla tecnologia e ai social. Addirittura, per la prima volta, all’intelligenza artificiale. E’ stato realizzato così, senza nessuna scena girata, il video che apre la notte più lunga di Fontebranda, prima dell’ingresso dei protagonisti. Mostra che l’Oca era presente in tutte le epoche, dai tempi di Neanderthal a quelli di Giulio Cesare che va in guerra con l’oca nello stendardo, fino a Dante che ce l’ha nella tunica, a Cristoforo Colombo. Per millenni l’essere superiore ha cercato chi fosse il suo popolo eletto e l’ha trovato negli ocaioli, narra una voce di donna. In questo caso nessuna intelligenza artificiale, è davvero quella di Tiziana Avarista. Doppiatrice che l’ha prestata ad Anne Hathaway e Kate Winslet, a Lady Gaga. E adesso alla Contrada che, nel futuro, si immagina persino su Marte. Vincendo anche lì, naturalmente.

Sale la temperatura, entrano i protagonisti del successo. Il concone è un tempio maya, alle spalle un papero dorato. Il capitano Duccio Cottini, Tittia, il governatore Claudio Laini e il vicario generale Francesco Silvestri spariscono all’interno e spuntano nella parte più alta. In quella inferiore, disposta a ferro di cavallo, tutta la Sedia. Tradizione e innovazione tecnologica si fondono in una serata ’guidata’ non da un solo conduttore ma da ben cinque coppie di tutte le età, dai 18 agli 80 anni. Che spuntano in vari punti della cena, sorvolata da un drone che mostra immagini suggestive della città.

Tecnologia, si diceva. Da cui nessuno – figuriamoci i più giovani – possono prescindere. Per la prima volta i messaggi di saluto dei priori delle Contrade non vengono letti ma sono audio vocali. Va oltre la fantasia sfrenata di Filippo Cinotti che non sarebbe riuscito nell’impresa di organizzare l’allestimento senza la preziosa compagna di avventura Caterina Cipriani e l’aiuto di tantissimi ocaioli che ringrazia di cuore. Ecco infatti un video che rimanda la Carriera sui quattro schermi, fatta da filmati amatoriali dei contradaioli che si susseguono facendo provare ai commensali la sensazione di essere al centro della Piazza. Ma c’è anche uno schermo speciale dove scorrono le storie social, create sul momento da una decina di contradaioli sguinzagliati fra gli ospiti. Brindisi, intanto. Cori. La notte che si avvicina, come il momento dei discorsi che lasciano il segno. Ci sono ballerini, tre gruppi, che passano dalla danza rituale a quella moderna. C’è l’esplosione di gioia finale con la pioggia di fuochi d’artificio che illumina la notte di Fontebranda. E di Siena. Mentre i camerieri del catering (lo stesso della cena della vittoria del 2023) servono le ultime prelibatezze.