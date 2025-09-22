Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia

Siena, 22 settembre 2025 – Caccia, oltre 13mila le doppiette nella nostra provincia ma non c’è stato l’assalto nel primo giorno di apertura generale. Nessun incidente e un grande dispiegamento di forze per controllare che tutto filasse liscio. Ben nove le pattuglie, 21 persone, della polizia provinciale messe in campo dal comandante Marco Ceccanti. A collaborare nella vigilanza anche le associazioni ambientaliste e venatorie con 17 guardie volontarie coordinate sul territorio proprio dalla polizia provinciale.

Personale che era dislocato in particolare intorno a Siena, nell’area di Monteroni e sovicille dove, in genere, arriva un maggior numero di segnalazioni. nell’arco della giornata sono stati fatti 180 controlli ed elevate undici sanzioni amministrative per un totale di 2.200 euro. Sei delle quali per il mancato rispetto delle distanze sia dalle case (occorre restare entro i 100 metri dall’immobile e 50 metri dalla strada) che, in due casi, dalla ferrovia. La multa per queste ultime violazioni è di 210 euro. Cifra che dovrà pagare anche un cacciatore trovato a Certano, all’interno di una zona dove non si può sparare. Un altro invece che non aveva pagato la tassa regionale e governativa per il porto d’armi ne sborserà 310. Per quanto riguarda invece l’abbattimento della fauna selvatica sono stati abbastanza corretti. Salvo un paio che non avevano annotato, come si dovrebbe, i capi di selvaggina uccisi.

I cacciatori, in stragrande maggioranza di Siena e provincia, erano concentrati soprattutto nella piana di Rosia lungo l’Orcia, fra Colle e Pievescola. Anche a Buonconvento e Monteroni. Tutti con un carniere modesto: dai 180 controlli è emerso l’abbattimento di 30 fagiani, 8 lepri e una trentina di capi di selvaggina migratoria, come i colombacci per esempio. Un’unica segnalazione, relativa a spari troppo vicini alle case nel comune di Monteriggioni ma quando la provinciale, impegnata su un’altra verifica, è arrivata non c’era nessuno.

E’ tempo di caccia ma anche di funghi, visto il gran caldo. Un’anziana coppia si era infilata con l’auto in una zona da cui non riusciva più a venire fuori, fra Chiusdino e Montieri. I pompieri, in possesso delle coordinate relative al punto in cui si trovavano i coniugi e la machcina, prima hanno provato a raggiungerli con un fuoristrada. Poi, vista la difficoltà di individuare un eprcorso idoneo, hanno continuato a piedi. Raggiunta la coppia li hanno riportati sulla strada principale. Sani e salvi.