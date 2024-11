Robur, un nuovo alleato. Vismederi di Montomoli diventa sponsor ufficiale della società bianconera

SIENA

"Una cena tra amici" l’hanno definita gli organizzatori: seduti allo stesso tavolo il Costone, al gran completo, la Robur, con una rappresentanza della squadra e della dirigenza, a partire dal socio di maggioranza svedese Fredrik Dahlin, e il Siena Calcio Femminile, lo stesso rappresentato da tecnici e consiglieri. La cornice la sede del Siena Club Fedelissimi. Una cena sì, ma anche qualcosa di più interessante e importante: durante la serata il responsabile commerciale di Vismederi, nonché direttore generale della società cestistica gialloverde, Andrea Naldini, ha annunciato, a nome del numero uno Emanuele Montomoli, a Barcellona, quindi impossibilitato a presenziare, l’entrata dell’azienda, come sponsor, nel Siena Fc.

"Nella seconda parte del mese di novembre terrà un incontro tra il nostro presidente e i vertici della Robur – ha spiegato –: Emanuele Montomoli, con la sua azienda, ha deciso di dare un sostegno ufficiale al club bianconero, dopo aver già investito nel Femminile. Dovrà poi essere deciso di quale entità e in quali termini, si tratta comunque di un importante impegno, come sponsor. Un altro passo significativo da parte di Vismederi e di Montomoli: un gesto che dimostra il suo interesse verso la città. Io credo che il presidente stia dando molto a Siena, non solo in ambito lavorativo, ma anche sotto l’aspetto sportivo. Tiene tantissimo a dare il suo supporto a società storiche come la Robur".

"Le sinergie, comunque – ha proseguito Naldini –, possono declinarsi anche in altri modi: abbiamo già pensato a future serate, per devolvere il ricavato in beneficenza".

La cena di mercoledì sera, quindi, è stata organizzata come il preludio di ciò che sarà. "Con questa serata, fortemente voluta dal nostro presidente – ha chiuso il suo intervento Andrea Naldini –, abbiamo voluto sottolineare quanto di buono possiamo e vogliamo fare a livello di collaborazione con il Siena calcio e il Siena calcio femminile, con cui già abbiamo iniziato ad avere rapporti. Bellissimo vedere seduti accanto i nostri ragazzi e quelli del Siena. Stiamo parando di due società che non hanno assolutamente bisogno di presentazioni. Ci ha fatto piacere essere presenti con tutta la nostra prima squadra, ospiti di questa sede veramente bella, che trasuda di storia: ogni foto è un pezzo davvero raro che incanta".

