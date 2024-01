"Robur Siena: Prossimi Step per Tornare al Franchi" L'amministrazione comunale interviene per riportare la Robur al Franchi e al campo Bertoni. Interventi necessari per risistemare sia il manto erboso che i locali interni ed esterni. Si richiederà all'ex concessionario i danni subiti per la mancata manutenzione.