Robur, la Coppa nel mirino. Domani il ritorno al Bertoni

La Robur riprenderà domani nel primo pomeriggio la preparazione al Bertoni dell’Acquacalda, dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Lamberto Magrini ai suoi al termine di un lungo e duro ritiro in riva al lago Trasimeno. La settimana di lavoro sarà quella di preparazione all’esordio stagionale in gare ufficiali fissato per le 16 di domenica prossima a San Donato Tavarnelle per il primo turno di Coppa Italia di serie D.

Lo stesso stadio, il Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa, dove tra l’altro due settimane dopo Bianchi e compagni torneranno per la prima giornata di campionato, con fischio d’inizio anticipato di un’ora rispetto alla Coppa. Alla ripresa di domani saranno da valutare le condizioni di chi era assente nell’ultimo test contro la Tiberis, ovvero Hagbe, Masini, Boccardi e Di Paola. Difficilmente, se non saranno nelle migliori condizioni, verranno rischiati nel match di Coppa contro i gialloblu dell’ex tecnico di Badesse e Pianese Bonucelli.

In settimana, intanto, potrebbero arrivare altri innesti dal mercato. All’appello manca un terzino mancino del 2006 che possa giocarsi il posto con Di Paola (2005) consentendo a Ricchi di essere utilizzato come alternativa alle mezzali. Per quanto riguarda il quarto centrale che andrà a completare il pacchetto con Achy, Biancon e Cavallari, resta in piedi il nome dell’esperto Sini, svincolato dopo l’addio al Monterosi. L’attacco conta al momento quattro elementi: Galligani, Giannetti, Boccardi e Soumahoro (più i trequartisti Masini, Candido, Ruggiero e Carbè) ma manca un altro centravanti. L’identikit potrebbe essere quello di un giocatore di peso, come Ricciardo lo scorso anno.

Guido De Leo