Robur: assalto alla Fulgens Foligno. Carica Barbieri: "Vogliamo il riscatto"

Ultima conferenza pre gara per mister Alessandro Barbieri (nella foto), visto che dalla prossima sfida Magrini tornerà finalmente in panchina. "È stata una settimana in cui abbiamo lavorato bene. Sabato scorso quando sono rientrato in spogliatoio i ragazzi erano i primi mortificati per la prestazione. Al ritrovo abbiamo analizzato la gara e contro la Fulgens puntiamo a riscattarci. Fortunatamente non abbiamo avuto alcun influenzato e a parte i lungodegenti che ne avranno ancora per un po’ gli altri sono tutti a disposizione". Impossibile non parlare dell’evidente calo di prestazioni dopo il ko contro il Livorno. "Ci siamo dati qualche spiegazione. I dati fisici restano buoni ma è ovvio che sia successo qualcosa. A mio avviso molto hanno pesato le assenze di Galligani, che non era oggettivamente lui, di Giannetti e anche di Candido. Alla squadra è forse venuta a mancare qualche certezza. Però ci abbiamo provato, ho visto la caviglia di Lollo a fine gara e mi sono spaventato. C’è da ritrovare la forma di qualche giocatore, in settimana Galligani ad esempio l’ho visto molto bene. L’atteggiamento che non mi è piaciuto a Terranuova è quello post gol: avremmo dovuto reagire. Ad ogni modo, se non facciamo due errori noi, è una partita da 0-0. Però a fine partita la squadra era abbattuta, triste. Abbiamo dato due giorni liberi perché i ragazzi avevano bisogno di un po’ di riposo e di stare con le rispettive famiglie. Comunque tengo a precisare che non cambieremmo i nostri ragazzi con nessun altro, perché vediamo quanto ci danno in allenamento".

Poi sugli infortunati. "Candido ha preso una polmonite. È rientrato a lavorare in palestra ma non può fare ancora lavoro aerobico. Però la sua presenza in spogliatoio è già importante, perché è una figura di riferimento soprattutto per i giovani. Il suo rientro in campo sarà definito dallo staff medico. Di Gianni ha avuto un bello stiramento, tanto che i primi giorni non camminava. Contiamo che possa recuperare in tre settimane. Abbiamo un grande staff medico e ci dirà quando potrà rientrare in gruppo, com’è stato per Giannetti che sta bene ed è disponibile dall’inizio". La scelta del 2005 al posto di Di Paola sarà su Pescicani. "La settimana scorsa avevamo lasciato fuori Morosi per farlo recuperare essendo affaticato, dal momento che era dovuto subentrare anche a Poggibonsi quindi a destra torna lui. Stacchiotti? Si è ripreso, dopo un lavoro in palestra è tornato sul campo e domani sarà della gara". Infine sul prossimo avversario. "Ci aspettiamo una partita complessa: 17 punti con quattro vittorie nelle ultime cinque sono tante ma non dobbiamo stupirci perché tutte le partite come avevo detto sono difficili".

Guido De Leo