Roberto Monaco confermato presidente: "Professione coesa e con gli stessi ideali"

Roberto Monaco è stato confermato al vertice dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Siena. "Sono stato il più votato della lista – ha detto Monaco al termine dello spoglio per il rinnovo delle cariche -. Ma la soddisfazione più grande è che i medici e gli odontoiatri di Siena e provincia ci hanno riconosciuto ancora una volta come loro rappresentanti. La legge consentiva di poter fare un’altra lista. Il fatto che non sia stato avvertito questo bisogno dimostra che la professione tutta è coesa e persegue gli stessi ideali, gli stessi dettami etici. I prossimi quattro anni saranno i più complessi, perché la carenza di professionisti continuerà a farsi sentire fino a quando saranno disponibili i nuovi specialisti che usciranno dalle scuole, ma passerà qualche anno. Poi c’è il tema delle aggressioni che, per fortuna, tocca meno il nostro territorio; ringrazio il Prefetto Matilde Pirrera per aver avviato un dialogo sulla questione. Continueremo con il progetto di curvatura biomedica nelle scuole per far capire ai ragazzi cosa vuol dire essere medico, quali siano i valori fondanti della professione: deontologia, vicinanza ai pazienti, la scienza come faro guida del nostro cammino".