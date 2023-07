Roberto Gemini Nuovo Responsabile della Delegazione di Siena per Confindustria Toscana Sud

Roberto Gemini è stato designato dal consiglio generale di Confindustria Toscana Sud responsabile della delegazione di Siena. Gemini succede al direttore Antonio Capone che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale di Confindustria Toscana Sud.

Roberto Gemini, nato a Siena, è cresciuto professionalmente nel settore farmaceutico in Sclavo spa, Gruppo Marcucci e infine in Bayer dove fino al 1997 ha collaborato per la gestione delle risorse umane.

Dal 1998 in Confindustria prima responsabile del servizio di elaborazione paghe per le aziende associate, poi responsabile delle relazioni Industriali e sindacali. La nomina di Gemini rappresenta il completamento dell’assetto organizzativo di Confindustria Toscana Sud.