Rivoluzione Giro d’Italia. Scuole chiuse in due paesi. I treni sostituiti da bus

Sta per arrivare uno degli eventi più attesi dell’anno nel territorio provinciale senese, ovvero il passaggio della tappa n.6 del Giro d’Italia, da Torre del Lago Puccini (Viareggio) a Rapolano Terme (180 km - dislivello, 1.900 metri) in calendario per giovedì 9 maggio. Dopo tre anni, era il 2021 quando la "carovana rosa" concluse una tappa a Montalcino, lo spettacolo del grande ciclismo offerto da una delle principali corse a tappe, tornerà nelle nostre zone con le immagini trasmesse in mondovisione e la possibilità di applaudire a bordo strada i grandi campioni (ci si immagina tanta gente), in primis Tadej Pogacar, il grande favorito dell’edizione n.107 del Giro d’Italia e autentico protagonista assoluto non solo del ciclismo ma dello sport contemporaneo. Un evento che prevede anche novità per alcuni territori interessati dal passaggio del prestigioso evento, Rapolano Terme ed Asciano in primis. Qui, infatti, le scuole resteranno chiuse giovedì prossimo. In particolare, ad Asciano, niente lezione sia in quelle pubbliche che private (di ogni ordine e grado) compresi i servizi educativi per la prima infanzia, ad eccezione per quelli ad Arbia mentre in tutto il territorio di Rapolano Terme, le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse. Novità anche per il servizio ferroviario con delle variazioni già programmate. I treni coinvolti sono i regionali 19086 Chiusi - Siena (partenza ore 15.11 e arrivo 16.36), cancellato e sostituito con il Bus FI006 per l’intera tratta con lo stesso orario di partenza; il 19087 Siena-Chiusi (partenza ore 16.02) sempre cancellato per la tratta completa e sostituito con il Bus FI007 ed il 19089 Siena-Chiusi che subirà una modifica di orario con partenza alle ore 17.15 (invece che alle 16.48) e arrivo alle ore 18.46. Dunque, si tratta di novità che possono interessare chiunque prende il treno sulla tratta, pendolari che si muovono principalmente per studio o lavoro. Ad Asciano i bus sostitutivi partiranno e arriveranno davanti alla Coop, in strada di Capogrottoli, sarà qui l’unica fermata in funzione; inoltre, tutte le strade interessate dal passaggio del Giro d’Italia verranno chiuse dalle ore 14.15 alle ore 17.30 e, in ogni caso, fino al passaggio dell’auto di fine corsa. Secondo la cronotabella, il passaggio a Monteroni d’Arbia è previsto dalle 16.23 alle 16.45, ad Asciano dalle 16.46 alle 17.10, pochi minuti prima di Serre di Rapolano (16.55-17.21) con il traguardo in Via Provinciale Sud a Rapolano Terme dalle 17 alle 17.26. Un finale che potenzialmente ha tutto per regalare spettacolo: a circa 5 km dall’arrivo lo strappo di Serre di Rapolano con pendenze sul finale fino al 20%, arrivo con pendenza intorno al 6%. Prima, anche un bell’assaggio degli spettacolari sterrati, tre settori per quasi 12 km.

Luca Stefanucci