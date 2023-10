Ritiro delle 6Card. Ecco gli orari

Nuovo orario settimanale alla stazione ecologica di via delle Lellere, a Colle, per il ritiro delle tessere magnetiche 6Card necessarie per l’utilizzo dei nuovi cassonetti stradali ad apertura controllata: possono essere ritirate ogni martedì dalle 8,30 alle 12 ed ogni giovedì dalle 15 alle 18, gratuitamente in caso di primo ritiro, al costo di 5 euro ciascuna se si tratta di tessere aggiuntive.