Risultato Sicuro. Il credito è a tasso zero

Consorzi Agrari d’Italia (Cai) mette a disposizione dei propri imprenditori per il quarto anno consecutivo Risultato Sicuro, un fido commerciale di conto corrente, offerto agli agricoltori attraverso i principali istituti bancari del Paese e pensato per facilitare l’acquisto di prodotti e servizi Cai come mezzi tecnici, mangimi, impiantistica, sistemi di irrigazione e soluzioni per l’agricoltura di precisione. Prodotti e servizi che sono disponibili presso le oltre 300 agenzie di Consorzi Agrari d’Italia presenti in 44 province e 12 regioni.

Il finanziamento è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre e Cai si farà carico della quota interessi e delle commissioni sul fido, a partire dall’apertura del rapporto fino al 31 dicembre. L’iniziativa nasce dall’esperienza di Cai e dalla conoscenza delle dinamiche del settore: l’impresa agricola si trova esposta, per mesi, a spese e investimenti per portare a termine la coltura, mentre incassa una sola volta l’anno dopo il raccolto, costringendo l’agricoltore a ricorrere al debito per garantire pagamenti regolari ai fornitori. Risultato Sicuro permette di affrontare la stagione colturale con una maggiore serenità.