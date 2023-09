"Risposte certe sulla situazione a Siena Jazz: la Consulta degli studenti parla"

"Preoccupazione" e "sconcerto". E’ quanto esprime la Consulta degli studenti di Siena Jazz in merito alla "inadeguatezza e incompetenza dell’attuale governance" dell’accademia musicale. Gli studenti temono "per la continuità e la sopravvivenza stessa di Siena Jazz, visto che permangono incertezze di certo non sono giustificabili rispetto a una delle eccellenze didattiche italiane in ambito jazzistico". I ragazzi denunciano: "La comunicazione è stata praticamente nulla e in alcuni casi non attinente alla realtà. Ci siamo rivolti al sindaco Nicoletta Fabio con una lettera in cui siamo arrivati a chiedere le dimissioni di presidente, direttore amministrativo e direttore artistico, senza ottenere risposta". E ancora: "Lunedì abbiamo scritto una lettera al direttore artistico Artese in cui chiedevamo informazioni sulla causa tra Associazione Jazzistica Senese e Siena Jazz sul cambio di statuto, poiché potrebbe portare alla perdita della certificazione Afam. Non c’è stata risposta". I ragazzi continuano: " Abbiamo chiesto come mai non si conoscono ancora i nomi dei nuovi docenti che andranno a sostituire chi non ha dato continuità nel rapporto di collaborazione con l’accademia. La risposta è stata: “Ce ne stiamo occupando”".

E infine: "E’ mai possibile che gli insegnanti stessi non siano messi al corrente rispetto ai contratti e alle informazioni necessarie alla loro assunzione, ma chiedano a noi delucidazioni, non avendo ottenuto risposte dalla governance – è la conclusione degli studenti –? Può essere tollerabile tutto questo in uno dei templi del Jazz in Italia?".