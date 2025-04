Rilancio del sito Beko. Si apre il tavolo in Regione

Sarà un Primo maggio in presidio per i lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, che continuano la loro battaglia per avere un futuro. E proprio del futuro si parlerà nell’incontro organizzato in Regione nella giornata di venerdì 2 maggio, a cui parteciperanno i sindacati, il presidente Eugenio Giani e Agnese Carletti, che guida la Provincia di Siena. La riunione sarà l’occasione di fare il punto della situazione dopo la firma dell’accordo al ministero delle Imprese e del made in Italy, che prevede l’acquisizione del sito di viale Toselli da parte di Invitalia e la ricerca di un nuovo investiore per rilanciare la produzione. Il tutto, mentre dal 31 dicembre (con la cessazione dell’attività produttiva a Siena) scatterà la cassa integrazione a zero ore per tutti i 299 dipendenti.

In Regione si parlerà quindi dei possibili interventi degli enti locali nella reindustrializzazione dello stabilimento senese, anche alla luce del milione di euro di fondi Pnrr che il presidente Giani aveva messo a disposizione per l’eventuale formazione degli operai nel caso di rilancio dell’attività produttiva.

Intanto da Europa verde, i portavoce Cecilia Bassi e Alessandro Mecacci lanciano un appello alla salvaguardia dei lavoratori Beko attraverso una filiera verde che parta da Siena. "È necessario non abbassare la guardia riguardo a questa vicenda, per monitorare quale sarà il percorso di reindustrializzazione per il sito operativo di Siena – dicono –. Sicuramente, dal drammatico annuncio della chiusura dei due stabilimenti di Siena e Comunanza, alle rassicurazioni dei giorni scorsi di un futuro produttivo per lo stabilimento senese, lo sforzo per una trattativa che tutelasse i posti di lavoro è stato compiuto ed è innegabile. Tuttavia, dobbiamo ancora capire bene la vision industriale che si prospetta per Siena". E ancora: "Cogliamo dal ministero l’impegno per lo sviluppo di un modello sostenibile, sia economico sia ambientale. Europa Verde prende in parola questo impegno, auspicando, dunque, che il rilancio dell’industria Beko sia all’insegna della transizione ecologica, dell’innovazione tecnologica, dell’economia circolare, che giocano un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dell’efficienza degli elettrodomestici".