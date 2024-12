"Rilancio del sistema bancario grazie al Governo Meloni"

"La rimozione da parte della Banca Centrale Europea dell’obbligo di autorizzazione preventiva per la distribuzione dei dividendi da parte di Monte dei Paschi di Siena è un risultato di straordinaria importanza, che certifica il ritorno della storica banca senese a una condizione di piena solidità e autonomia operativa". Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia, Letizia Giorgianni e Francesco Michelotti.

"Questo traguardo – aggiungono – è frutto delle scelte lungimiranti del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, che ha posto al centro della sua agenda la stabilità di questa banca in crisi da decenni. Adesso grazie a un’azione decisa e responsabile, Banca Mps ha raggiunto coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai requisiti richiesti dalla Bce: un Common Equity Tier 1 ratio del 18,4% e un Total Capital ratio del 21,7%, numeri che parlano di una banca finalmente solida e competitiva".

"Questi risultati – concludono Giorgianni e Michelotti – dimostrano che le politiche di rafforzamento e rilancio del sistema bancario italiano, portate avanti con determinazione dal Governo Meloni, stanno dando i frutti sperati. Monte dei Paschi di Siena non rappresenta più una fragilità per il sistema economico nazionale, ma torna a essere un pilastro per il sostegno alle famiglie, alle imprese e all’intero territorio italiano".

Ieri il titolo di Banca Mps è cresciuto ancora dell’1,58 per cento, arrivando a toccare la quotazione di 6,58 euro in Borsa, all’indomani dell’annuncio sulla rimozione dei vincoli da parte della Bce.