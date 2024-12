Rifiuti e differenziata: "E la tariffa aumenta"

Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata: il gruppo di opposizione consiliare "Per Monteriggioni" non ci sta. Dopo un’interrogazione e la risposta dell’amministrazione, ecco la controreplica dei consiglieri civici Raffaella Senesi (nella foto), Massimo Bencini e Luca Passalacqua. Il gruppo chiede di "invertire una tendenza insostenibile dai profili economico e ambientale". L’amministrazione ha ricordato che gli aumenti tariffari sono dovute a ragioni inflattive e a meccanismi di compensazione relativi a conguagli per gli investimenti del 2018-2019. "Dobbiamo smentire l’amministrazione comunale – ribatte "Per Monteriggioni" - perché il nostro Comune è il fanalino di coda tra i comuni che hanno revisionato il piano di raccolta. Monteriggioni tra il 2018 e 2019 è passato a un sistema chiuso, generando una spinta nella raccolta differenziata con ricadute anche nella tariffa. Dal 2020 in poi i dati sono crollati. Nella scorsa legislatura la maggioranza non ha mai saputo dare chiarezza sugli aumenti della tariffa. L’amministrazione dovrebbe condividere con i cittadini per un dovere di trasparenza, quali servizi non sarebbero coperti dalle tariffe stabilite nel contratto di servizio tra i comuni e il gestore".