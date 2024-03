"Rifiuti abbandonati. Oltre 500 infrazioni"

Tante le proteste a Colle, in particolare sui social, per il mancato ritiro ’porta a porta’ dei rifiuti, cassonetti che non funzionano e via di seguito. In primis la polemica è per sacchi della spazzatura lasciati fuori dai contenitori. Il motivo? Di fatto esiste un gran numero di ‘sommersi’ che non avendo la propria tessera 6Card, decide di lasciare i suoi rifiuti per la città. A spiegarlo è anche Grazia Pingaro, assessore comunale all’Ambiente. "È un atto di inciviltà – dichiara Pingaro – e purtroppo accade anche da noi. Per contrastarlo abbiamo installato delle videocamere e istituito la figura dell’ispettore ambientale. Negli ultimi mesi sono state rilevate più di 500 infrazioni. Abbiamo inoltre effettuato un monitoraggio serrato delle utenze che non utilizzano la tessera e un’analisi tra banche dati per verificare quante persone non l’hanno ancora ritirata".

Gli interventi ambientali hanno riguardato anche le zone industriali dove sono stati eliminati tutti i cassonetti ed è stato introdotto un porta a porta dedicato. "Abbiamo concordato con ogni azienda – continua l’assessore – le frazioni di ritiro di cui avevano bisogno. Un lavoro capillare e complesso, gestito dall’Ufficio Ambiente con Sei Toscana, grazie al quale siamo riusciti a eliminare delle discariche a cielo aperto a Belvedere, San Marziale e in altre zone dove spesso sono stati abbandonati rifiuti pericolosi". L’introduzione dei nuovi cassonetti e delle tessere per la raccolta differenziata, infatti, ha fatto salire i dati relativi al conferimento nel territorio di Colle. Da gennaio 2023 a dicembre dello stesso anno è stato registrato un aumento per quasi il 20 per cento, che sembra non accennare a fermarsi.

Lodovico Andreucci