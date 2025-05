Ditta ’Rugi’, l’incendio è domato: "Riprendiamo subito il lavoro"

"L’attività riprende regolarmente". Sembra almeno in parte sollevato Massimo Rugi, titolare insieme con il fratello Paolo del Centro di raccolta rifiuti di Colle, a San Marziale, interessato dall’incendio dalle non indifferenti proporzioni divampato nel pomeriggio di sabato. L’imprenditore, conosciuto anche per il suo impegno in ambito calcistico nel ruolo di presidente della Us Colligiana, esamina così la situazione: "Non si sono verificate conseguenze a carico delle persone o a scapito dei macchinari ai quali ci affidiamo per le nostre operazioni quotidiane- osserva Rugi - e questo ci permette di ripartire immediatamente con il lavoro. Le fiamme hanno avvolto per la precisione il reparto degli ingombranti. Gli immobili hanno subìto dei danni, da valutare nella loro entità. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a mezzanotte: quasi 9 ore di lavoro. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti sul posto, i vigili del fuoco di Siena e di Poggibonsi, il personale della Vab Valdelsa, i carabinieri, la polizia municipale, il sindaco Piero Pii e i componenti della giunta". I pompieri inoltre sono arrivati a Colle con uomini e mezzi anche da Prato. Impossibile, al momento, ipotizzare le cause della vicenda che ha avuto per teatro l’area di San Marziale. "Tutto è avvenuto ad azienda chiusa - afferma Rugi - e nella mattinata avevo compiuto, come sempre, l’ispezione dei locali, senza rilevare problemi. Dopo il giro di controllo, sono uscito dalla superficie intorno alle 14. E alle 15,30 si è verificato l’episodio". I pompieri nel loro report hanno evidenziato "una colonna di fumo visibile anche a distanze notevoli", in seguito alle fiamme che hanno riguardato "un cumulo di rifiuti esterno di grandi dimensioni". Dopo la grande paura, il segno di speranza per titolari e dipendenti della ditta: il lavoro riprende.

Paolo Bartalini